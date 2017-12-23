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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников
23 декабря 2017 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, 23 декабря запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next на борту. Ранее первая ступень ракеты уже неоднократно использовалась для вывода спутников.

«Iridium Next заменят крупнейшую в мире коммерческую спутниковую сеть на околоземной орбите, что в итоге станет одним из крупнейших «технических обновлений» в истории», - говорится в заявлении компании SpaceX, пишет Deutsche Welle.

Отдельно отмечается, что некоторые из спутников предназначены для отслеживания кораблей и самолетов в режиме реального времени.

Нынешний запуск стал 18-м для SpaceX в 2017 году. До конца декабря новых стартов не планируется. На 2018 год планируется еще больше запусков, включая сверхсекретный запуск по заказу правительства США.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Ракета Falcon 9 вывела на орбиту десять спутников
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