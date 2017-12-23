ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций Карабаха свыше 1600 выстрелов
23 декабря 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка осталась неизменной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1600 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 10 по 16 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия порядка 200 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.
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