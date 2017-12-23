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Число посетивших Карабах иностранных туристов увеличилось на 41%

Число посетивших Карабах иностранных туристов увеличилось на 41%
23 декабря 2017 - 16:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Число иностранных туристов, посетивших Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) в январе-октябре 2017 года, составило 23.000. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 41%. Об этом заявилруководитель программ управления по туризму министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян.

По его словам, туристы в основном посещают Арцах в ознакомительных целях - их очень привлекает богатое историко-культурное наследие края, передает «Арцахпресс».

«В 2018 году мы будем уделять большое внимание не только довольно развившемуся у нас за последние 10 лет культурному туризму, но и диверсификации отрасли. Одной из наших функций будет создание, развитие и продвижение нового туристического продукта среди потенциальных туристов и компаний. Туристический продукт будет не только культурного, но и развлекательного, экстремального характера, что обеспечит большой прогресс. Запланированные на 2018 год проекты призваны существенно увеличить поток туристов в Арцах», - заключил А. Григорян.

В настоящее время в Арцахе количество туроператоров достигло 8-и, работают лицензированные гиды. Действует 50 объектов гостиничного хозяйства.

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