Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом
23 декабря 2017 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита президент республики проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.
В ходе встреч будут обсуждаться ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными странами в ряде сфер.
Саргсян посетит также научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна» и церковь Сурб Геворк (Cвятого Георгия), где проведет встречу с представителями армянской общины. В рамках визита президент Армении на Площади Героев в Тбилиси возложит венок и воздаст дань уважения.
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