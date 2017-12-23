Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита президент республики проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.

В ходе встреч будут обсуждаться ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными странами в ряде сфер.

Саргсян посетит также научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна» и церковь Сурб Геворк (Cвятого Георгия), где проведет встречу с представителями армянской общины. В рамках визита президент Армении на Площади Героев в Тбилиси возложит венок и воздаст дань уважения.