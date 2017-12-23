BBC о долме: Карабах - не единственное, что разделяет армянский и азербайджанский народы

PanARMENIAN.Net - Карабах - не единственное, что разделяет армянский и азербайджанский народы. Еще один повод для раздора и сетевых баталий - долма, блюдо, которое обе страны считают своим национальным, пишет BBC.

Долма (в Армении называют «толма») - блюдо из мясного фарша, обернутого в виноградный лист. Его (с разными вариациями) готовят во многих странах от Китая до Алжира.

«С тех пор как на Кавказ пришел интернет, долма стала поводом для сетевых баталий между азербайджанцами и армянами за право считать это блюдо исключительной собственностью одного народа.Дело в том, что на последнем заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО были рассмотрены заявки на включение в Список нематериального культурного наследия человечества. По итогам заседания азербайджанская долма была включена в список, но это совершенно не поспособствовало примирению двух народов»,- отмечает издание.

Роза Григорян, блогер из российского Майкопа, любит потроллить националистов с обеих сторон. Недавно она приготовила одновременно армянскую и азербайджанскую долму и выложила фотографию в своем «Фейсбуке», вызвав бурное обсуждение, говорится в статье.

«Баталии вокруг долмы - это маркер глупости, и таким людям не надо проходить медосвидетельствование. Еще это яркий показатель комплекса неполноценности человека и народа, к сожалению. Когда люди из Средней Азии читают мои посты и споры под ними, они в шоке. У них тоже есть это блюдо, но оспаривать его с кем-то они не считают нужным»,- отметила блогер.

Издание пишет, что в сети часто обсуждают, как правильно нужно заворачивать долму: в Армении долму, как правило, заворачивают трубочкой (как и голубцы), в Азербайджане складывают конвертиком.

«На самом деле все эти баталии не имеют смысла по нескольким причинам, - отметил историк Вугар Алиев (имя изменено по его просьбе). - Кухня, особенно высокая профессиональная кухня, всегда была уделом не этносов, а сословий».

Как сказала математик Лейла из Азербайджана, после того как у нее «накипело», она написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Когда я читаю «ЮНЕСКО признало азербайджанскую долму частью нематериального наследия мира», я интерпретирую это как «ЮНЕСКО признало АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОЛМЫ частью нематериального наследия мира». Долму ведь не одни мы готовим, ее в разных вариантах готовят и греки, и арабы, да и вообще все, кто знаком с мясом и у кого растет виноград. И каждый готовит ее по-своему. Готовьте еду, которую любите, и ешьте ее с удовольствием - вот, что важно».

Долма - не единственный предмет сетевых споров между армянами и азербайджанцами. Есть еще лаваш, другие блюда, а также песни, отмечает издание.