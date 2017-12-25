В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт

PanARMENIAN.Net - 25 декабря, по состоянию на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Ночью 25 декабря в Армении прогнозируются осадки и туман. Днем 25 декабря, 26-29 декабря ожидается погода без осадков.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар, труднопроходим перевал Варденяц. На автодороге Горис-Сисиан местами образовался гололед. МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. С российской стороны скопились 282 автомобиля (247 грузовиков, 32 легковых автомобиля и 3 автобуса).