В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
25 декабря 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 декабря, по состоянию на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Ночью 25 декабря в Армении прогнозируются осадки и туман. Днем 25 декабря, 26-29 декабря ожидается погода без осадков.
Закрыта автодорога Сотк-Карвачар, труднопроходим перевал Варденяц. На автодороге Горис-Сисиан местами образовался гололед. МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. С российской стороны скопились 282 автомобиля (247 грузовиков, 32 легковых автомобиля и 3 автобуса).
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