Ереван - в топ-5 популярных для новогоднего отдыха россиян городов СНГ
25 декабря 2017 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-5 городов СНГ, популярных для новогоднего отдыха россиян. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на новогодние праздники.
Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в новогодние праздничные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Так, по данным сервиса, в столицу Армении туристы приедут отдыхать Новый год в среднем на три дня и потратят на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки. Проживание в Ереване станет одним из самых недорогих в столицах стран СНГ. В Армении также популярны горнолыжные туры в Цахкадзор.
Помимо Еревана, в топ-5 популярных у россиян на Новый год городов вошли Минск, Баку, Алматы и Тбилиси. Для сравнения, в белорусскую столицу Минск туристы приедут на Новый год в среднем на 3,5 дня (2,8 тысяч рублей), а в Алматы, - на 6 дней (3,2 тысяч рублей).
По данным агентства ТурСтат, Каханд Папа входит в число самых популярных Дедов Морозов у туристов в странах СНГ.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Навальному отказали в регистрации кандидатом на пост президента РФ Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона
Мхитарян, Аронян, Алексанян: Названы имена 10 лучших спортсменов года в Армении Согласно новым правилам, в списке 10 лучших спортсменов Армении нет классификации, все победители
Недовольные требуют вырезать сцены с Мэттом Деймоном из нового фильма Авторы обращения критикуют актера за его позицию в отношении скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде
Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ В Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ