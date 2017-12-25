Ереван - в топ-5 популярных для новогоднего отдыха россиян городов СНГ

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-5 городов СНГ, популярных для новогоднего отдыха россиян. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на новогодние праздники.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в новогодние праздничные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Так, по данным сервиса, в столицу Армении туристы приедут отдыхать Новый год в среднем на три дня и потратят на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки. Проживание в Ереване станет одним из самых недорогих в столицах стран СНГ. В Армении также популярны горнолыжные туры в Цахкадзор.

Помимо Еревана, в топ-5 популярных у россиян на Новый год городов вошли Минск, Баку, Алматы и Тбилиси. Для сравнения, в белорусскую столицу Минск туристы приедут на Новый год в среднем на 3,5 дня (2,8 тысяч рублей), а в Алматы, - на 6 дней (3,2 тысяч рублей).

По данным агентства ТурСтат, Каханд Папа входит в число самых популярных Дедов Морозов у туристов в странах СНГ.