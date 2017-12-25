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Гватемала перенесет в Иерусалим посольство в Израиле

Гватемала перенесет в Иерусалим посольство в Израиле
25 декабря 2017 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил, что посольство этой центральноамериканской страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Заявление об этом опубликовано в ночь на 25 декабря на официальной странице президента в Facebook.

Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая поддержала заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, пишет Deutsche Welle.

Моралес указал, что поручил министру иностранных дел Сандре Ховель организовать перенос посольства Гватемалы в Иерусалим, однако не назвал конкретных сроков. К такому решению президент пришел после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Моралес написал в Twitter, что Израиль является важным сотрудником Гватемалы, а потому страна должна его поддерживать.

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Deutsche Welle: Президент Гватемалы объявил о переносе в Иерусалим посольства в Израиле
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