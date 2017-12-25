Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
25 декабря 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в Международном чемпионате на кубок им. Короля Салмана по шахматам. Чемпионат откроется 26 декабря в Эр-Рияде.
Организован чемпионат спорткомитетом Саудовской Аравии совместно с национальными и международными шахматными ассоциациями.
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран.
Ранее Аронян принял участие в шахматном супертурнире London Chess Classic в Лондоне, где занял 7 место.
Армянский гроссмейстер сохранил второе место в обновленном декабрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Рейтинг лидера армянских шахмат составляет 2805.
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Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
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