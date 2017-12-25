Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в Международном чемпионате на кубок им. Короля Салмана по шахматам. Чемпионат откроется 26 декабря в Эр-Рияде.

Организован чемпионат спорткомитетом Саудовской Аравии совместно с национальными и международными шахматными ассоциациями.

Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран.

Ранее Аронян принял участие в шахматном супертурнире London Chess Classic в Лондоне, где занял 7 место.

Армянский гроссмейстер сохранил второе место в обновленном декабрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Рейтинг лидера армянских шахмат составляет 2805.