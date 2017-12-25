Папа Римский в Рождество призвал быть милосерднее к мигрантам

PanARMENIAN.Net - В ходе рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане папа Римский Франциск призвал мировое сообщество не забывать о том, в каком бедственном положении оказались миллионы беженцев, «вынужденно покинувшие свою землю».

Понтифик сравнил их с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе. Многие мигранты, напомнил Папа, бежали от правителей своих стран, которые с легкостью проливают невинную кровь, пишет BBC.

«Мы видим как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких», - обратился к молящимся глава католической церкви.

Он напомнил собравшимся на молебен в сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев.

81-летний папа Римский сам родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Защита прав мигрантов и забота о них - одна из основных задач его папства.

В мире насчитывается порядка 1,2 миллиарда католиков. Праздничные мессы прошли в ночь на 25 декабря в большинстве стран.