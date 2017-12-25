«Исчезающий человек»: Мхитарян - в сборной разочарований АПЛ
25 декабря 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Интернет-издание Goal представило символическую сборную из футболистов английской Премьер-лиги, которые в этом сезоне разочаровывают своей игрой.
В команду разочарований текущего сезона был включен и полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
«Исчезающий человек. В 1800-е годы многие могли заплатить, чтобы увидеть такой цирковой номер, но болельщики на «Олд Траффорд» давно задаются вопросом, что случилось с талантливым игроком сборной Армении Мхитаряном. После стремительного старта, когда он сделал пять голевых передач в трех матчах, он играл всего семь минут с начала декабря, а Жозе Моуринью практически подтвердил, что Мхитарян будет продан в ближайшее трансферное окно», — говорится в статье, пишет Championat.com.
Полностью состав сборной разочарований выглядит так: Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед»), Седрик Суареш («Саутгемптон»), Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм Хотспур»), Ренату Саншеш («Суонси Сити»), Джонджо Шелви («Ньюкасл Юнайтед»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») и Алексис Санчес («Арсенал»).
20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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