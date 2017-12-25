Раскрыта тайна исчезнувшего пистолета по делу об убийстве рэпера Тупака
25 декабря 2017 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лос-Анджелеса раскрыла судьбу исчезнувшего пистолета, из которого был якобы застрелен рэпер Тупак Шакур.
Вокруг орудия убийства развернулась масса конспирологических теорий, когда в 2006-м оно пропало из списка вещдоков. По словам источников из правоохранительных органов, 40-калиберный «Глок» сначала попал в руки полиции, а после анализа, подтвердившего, что 10 годами ранее из него застрелили рэпера, перешел к федеральным агентам из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.
Агенты предположили, что пистолет также был использован для еще одного преступления, совершенного в Лас-Вегасе. Оружие передали местным полицейским, те провели свои тесты и установили, что Шакура застрелили не этим «Глоком». Пистолет уничтожили сотрудники правоохранительных органов в 2013-м. Таким образом, «таинственно исчезнувшее» оружие к смерти хип-хоп-исполнителя никакого отношения не имело.
Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
Мхитарян, Аронян, Алексанян: Названы имена 10 лучших спортсменов года в Армении Согласно новым правилам, в списке 10 лучших спортсменов Армении нет классификации, все победители
Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году
Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ В Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ
В Москве автобус въехал в подземный переход: Посольство РА уточняет, есть ли армяне среди погибших (видео) Посольство Армении в России уточняет информацию о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом