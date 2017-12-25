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Раскрыта тайна исчезнувшего пистолета по делу об убийстве рэпера Тупака

Раскрыта тайна исчезнувшего пистолета по делу об убийстве рэпера Тупака
25 декабря 2017 - 13:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Лос-Анджелеса раскрыла судьбу исчезнувшего пистолета, из которого был якобы застрелен рэпер Тупак Шакур.

Вокруг орудия убийства развернулась масса конспирологических теорий, когда в 2006-м оно пропало из списка вещдоков. По словам источников из правоохранительных органов, 40-калиберный «Глок» сначала попал в руки полиции, а после анализа, подтвердившего, что 10 годами ранее из него застрелили рэпера, перешел к федеральным агентам из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.

Агенты предположили, что пистолет также был использован для еще одного преступления, совершенного в Лас-Вегасе. Оружие передали местным полицейским, те провели свои тесты и установили, что Шакура застрелили не этим «Глоком». Пистолет уничтожили сотрудники правоохранительных органов в 2013-м. Таким образом, «таинственно исчезнувшее» оружие к смерти хип-хоп-исполнителя никакого отношения не имело.

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.

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