Серена Уильямс вернется в теннис до конца 2017 года
25 декабря 2017 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская теннисистка Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ).
Спортсменка сыграет с действующей победительницей «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко на третий день турнира. Они станут первыми женщинами, принявшими участие в Mubadala World Tennis Championship, пишет Lenta.ru.
В январе Уильямс сыграет на Australian Open. Она попытается защитить чемпионский титул, который завоевала в 2017-м.
В данный момент американка находится в декретном отпуске.
1 сентября она родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.
Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Кроме того, она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Навальному отказали в регистрации кандидатом на пост президента РФ Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона
Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году
Недовольные требуют вырезать сцены с Мэттом Деймоном из нового фильма Авторы обращения критикуют актера за его позицию в отношении скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде
Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ В Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ