В Армении до конца года потеплеет на 4-5 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении 27-30 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Днем 25 декабря, 26-30 декабря ожидается погода без осадков.

Самые высокие температуры будут регистрироваться в долинах Сюника, где 25 и 26 декабря в дневные часы воздух прогреется до 12-16 градусов тепла, а 29 и 30 декабря потеплеет до 15-18 градусов.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване днем 25, 26-30 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха постепено повысится до 11-13 градусов тепла.