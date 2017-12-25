Эксперт: Поднятие телефона над головой не улучшит связь
25 декабря 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Поднимать вверх телефон, когда он не ловит сигнал, — достаточно бесполезное занятие. Об этом заявил профессор компьютерной инженерии Линь Чжун из университета Райса.
По его словам, сотовая связь равномерно распределяется вокруг нас, и чтобы улучшить сигнал, нужно отойти на несколько метров от места, где сигнала нет. Если поднять руку вверх в том же месте, то ничего не изменится — связь будет плохого качества, пишет Meduza со ссылкой на The Verge.
Линь Чжун отметил, что в городе связь ухудшается из-за зданий, которые влияют на то, как сигнал достигает устройства.
Неизвестно, почему люди решили, что можно решить проблемы со связью, подняв телефон.
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