В Дании открыли самую комфортную и гуманную тюрьму в мире
25 декабря 2017 - 15:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Недавно построенную недалеко от датского города Гундслев «самую гуманную» тюрьму в мире можно легко спутать с университетским кампусом.
Каждая камера оснащена холодильником, телевизором, шкафом, большим окном, удобной кроватью, письменным столом со светильником и личной ванной. Площадь одной камеры составляет порядка четырех квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
В пенитенциарном учреждении также есть просторные общие залы, кухни, где заключенные могут приготовить пищу, а также церковь, спортивная площадка и зал, сады и даже сельхозугодья.
Как рассказывают создатели тюрьмы, они старались создать для заключенных условия, максимально приближенные к комфортным. По их задумке, это поспособствует снижению числа рецидивистов.
На постройку тюрьмы, в которой можно разместить до 250 заключенных, потратили около 160 миллионов долларов.
Photo: Torben Eskerod / C.F. Moller
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