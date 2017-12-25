Лапшин: Из-за моего ареста в Баку число туристов в Карабахе в 2017 году удвоилось

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин в своем «Живом журнале» написал, что его арест привел к двойному росту числа туристов в Арцахе в 2017 году.

«Для меня уходящий 2017 год был непростым, ибо почти 9 месяцев этого года были проведены в азербайджанской тюрьме из-за поездки в Арцах. Мне довелось погрузиться в грязные разборки азербайджанских кланов, узнать про семейные дрязги Алиевых, прокатиться на личном самолете жены бакинского султана, услышать и увидеть воочию грызню за власть и нефтяные деньги в этой мусульманской стране, их расизм и ненависть не только к армянскому народу из-за конфликта в Арцахе, но и к иноверцам в целом»,- написал блогер, рассказываю также про призывы к еврейским погромам, которые выкрикивали демонстранты перед бакинским судом, где его судидили.

«Парадоксальным образом, пытаясь запугать весь мир, карликовый Азербайджан наоборот способствовал тому, что в 2017 году Арцах посетило почти вдвое больше туристов, чем годом ранее. Среди них были мои добрые друзья из Прибалтики: Александр Алимов и Ивар Утинас из Латвии, Слава Горбунов из Литвы и многие другие. Они сняли прикольный фильм про этот замечательный край, его культуру, народ, природу, памятники архитектуры. Взгляните, уверен, вам тоже захочется там побывать!» - написал Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.