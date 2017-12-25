В Москве автобус въехал в подземный переход: Посольство РА уточняет, есть ли армяне среди погибших (видео)
25 декабря 2017 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».
Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали — четверо находятся в больнице. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств, пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается. В полиции также отметили, что автобус мог быть неисправен либо водитель не справился с управлением.
Посольство Армении в России уточняет информацию о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом.
Photo: RIA Novosti
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