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В Москве автобус въехал в подземный переход: Посольство РА уточняет, есть ли армяне среди погибших (видео)

В Москве автобус въехал в подземный переход: Посольство РА уточняет, есть ли армяне среди погибших
 25 декабря 2017 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».

Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали — четверо находятся в больнице. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств, пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается. В полиции также отметили, что автобус мог быть неисправен либо водитель не справился с управлением.

Посольство Армении в России уточняет информацию о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом.

Photo: RIA Novosti
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Ria.ru: В Москве автобус въехал в подземный переход
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