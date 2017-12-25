Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ
25 декабря 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Москве Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ.
Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбыл в Грузию.В рамках визита президент республики проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.
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