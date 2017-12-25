Недовольные требуют вырезать сцены с Мэттом Деймоном из нового фильма
25 декабря 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Онлайн-петиция с требованием вырезать сцены с голливудским актером Мэттом Деймоном из фильма «8 подруг Оушена», который выйдет на экраны летом 2018 года, собрала более 25 тысяч подписей.
Авторы обращения критикуют актера за его позицию в отношении скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Independent.
Недовольство многих вызвало недавнее интервью Деймона. В нем он заявил, что в будущем готов работать с теми, кого обвинили в неподобающем поведении. Актер считает, что каждое такое обвинение нужно рассматривать отдельно.
«Нам придется кое-что уяснить: есть разница между тем, чтобы хлопнуть кого-то по заднице, и изнасилованием. Ведь так? Да, и то и другое поведение подлежит осуждению, но все-таки эти вещи нужно разделять. Это не одно и то же. Правда же?» — говорил Деймон.
Кроме того, актеру припомнили, что он якобы замалчивал информацию о неподобающем поведении Харви Вайнштейна и покрывал его (сам Деймон это неоднократно опровергал).
Ранее в Лос-Анджелесе также появились плакаты с похожими обвинениями в адрес Мерил Стрип. Актрису критикуют за то, что она якобы многие годы знала о домогательствах Вайнштейна, но по каким-то причинам не предавала эти факты огласке.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
Мхитарян, Аронян, Алексанян: Названы имена 10 лучших спортсменов года в Армении Согласно новым правилам, в списке 10 лучших спортсменов Армении нет классификации, все победители
Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году
Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ В Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ
В Москве автобус въехал в подземный переход: Посольство РА уточняет, есть ли армяне среди погибших (видео) Посольство Армении в России уточняет информацию о наличии граждан Армении среди погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом