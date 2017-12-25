Недовольные требуют вырезать сцены с Мэттом Деймоном из нового фильма

PanARMENIAN.Net - Онлайн-петиция с требованием вырезать сцены с голливудским актером Мэттом Деймоном из фильма «8 подруг Оушена», который выйдет на экраны летом 2018 года, собрала более 25 тысяч подписей.

Авторы обращения критикуют актера за его позицию в отношении скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Independent.

Недовольство многих вызвало недавнее интервью Деймона. В нем он заявил, что в будущем готов работать с теми, кого обвинили в неподобающем поведении. Актер считает, что каждое такое обвинение нужно рассматривать отдельно.

«Нам придется кое-что уяснить: есть разница между тем, чтобы хлопнуть кого-то по заднице, и изнасилованием. Ведь так? Да, и то и другое поведение подлежит осуждению, но все-таки эти вещи нужно разделять. Это не одно и то же. Правда же?» — говорил Деймон.

Кроме того, актеру припомнили, что он якобы замалчивал информацию о неподобающем поведении Харви Вайнштейна и покрывал его (сам Деймон это неоднократно опровергал).

Ранее в Лос-Анджелесе также появились плакаты с похожими обвинениями в адрес Мерил Стрип. Актрису критикуют за то, что она якобы многие годы знала о домогательствах Вайнштейна, но по каким-то причинам не предавала эти факты огласке.