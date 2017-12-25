Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в США Роберт Аветисян выступил на мероприятии, посвященном Арцаху, которое состоялось в зале приемов церкви Св. Григория Лусаворича в Нью-Йорке.

В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году, а также нынешнего этапа урегулирования карабахского конфликта.

На мероприятии присутствовали также Постоянный представитель РА в ООН посол Зограб Мнацаканян, представители армянской общины и духовенства.