Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования
25 декабря 2017 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в США Роберт Аветисян выступил на мероприятии, посвященном Арцаху, которое состоялось в зале приемов церкви Св. Григория Лусаворича в Нью-Йорке.
В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году, а также нынешнего этапа урегулирования карабахского конфликта.
На мероприятии присутствовали также Постоянный представитель РА в ООН посол Зограб Мнацаканян, представители армянской общины и духовенства.
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