Мхитарян, Аронян, Алексанян: Названы имена 10 лучших спортсменов года в Армении
25 декабря 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 декабря в Армении определили 10 самых лучших спортсменов 2017 года.
Так, в список вошли полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, борец греко-римского стиля Артур Алексанян, гроссмейстер Левон Аронян, самбист Григор Мхитарян, борец Максим Манукян, боксер Ованнес Бачков, штангист Симон Мартиросян, велосипедист Эдгар Степанян, гимнаст Артур Товмасян и самбист Тигран Киракосян.
Согласно новым правилам, в списке 10 лучших спортсменов Армении нет классификации, все победители, сообщает пресс-служба НОКА.
Лучшие спортсмены Армении были выбраны посредством смс-голосования, которое стартовало 11 декабря.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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