В России хотят понизить градус водки

PanARMENIAN.Net - В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.Это делается, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом.

В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» сказано, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%, пишут «Известия».

Благодаря снижению крепости на уровне закона в России может появиться «новая» водка. У нее будет необычный вкус, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

«Три года назад нелегальные производители активно практиковали производство максимально слабой водки в 37,5 градуса. Она позволяла экономить спирт. При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса, он достаточно интересно изменился. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки», — сказал Дробиз.

Он добавил, что себестоимость напитка также изменится за счет меньшего содержания спирта, а значит, и более низкого налогового сбора.

Крепость водки зависит от региона, в котором живут потребители, отмечают эксперты. Например, потребители из Москвы предпочитают водку в 40%, более «холодные» территории стараются производить более горячительный напиток.