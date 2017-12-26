Трое армян в составе молодежной сборной России по хоккею примут участие в ЧМ
26 декабря 2017 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Определился состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, который стартует 26 декабря в американском Баффало.
В окончательную заявку сборной России на МЧМ вошло 23 хоккеиста, в числе которых 3 спортсмена армянского происхождения - Андрей Алтыбармакян, Артем Манукян и Алексей Полодян.
В ноябре молодежная сборная РФ по хоккею победила Канаду благодаря дублям Манукяна и Полодяна.Первый период россияне выиграли со счетом 2:1 — на буллит на первой минуте Тейлора Рэддиша сборная России ответила шайбами Дмитрия Саморукова и Артема Манукяна. Адам Машерин сравнял счет на 28-й минуте, спустя две минуты Манукян оформил дубль. Затем свои две шайбы забросил Алексей Полодян, сняв вопросы о победителе.
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