Трое армян в составе молодежной сборной России по хоккею примут участие в ЧМ

PanARMENIAN.Net - Определился состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, который стартует 26 декабря в американском Баффало.

В окончательную заявку сборной России на МЧМ вошло 23 хоккеиста, в числе которых 3 спортсмена армянского происхождения - Андрей Алтыбармакян, Артем Манукян и Алексей Полодян.

В ноябре молодежная сборная РФ по хоккею победила Канаду благодаря дублям Манукяна и Полодяна.Первый период россияне выиграли со счетом 2:1 — на буллит на первой минуте Тейлора Рэддиша сборная России ответила шайбами Дмитрия Саморукова и Артема Манукяна. Адам Машерин сравнял счет на 28-й минуте, спустя две минуты Манукян оформил дубль. Затем свои две шайбы забросил Алексей Полодян, сняв вопросы о победителе.