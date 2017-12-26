Туркменские авиалинии будут осуществлять рейсы Ашхабад-Ереван-Франкфурт

PanARMENIAN.Net - 27 декабря стартуют перелеты по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт, которые будут осуществлять Туркменские авиалинии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Республики Армения.

«Туркменховаёллары» в честь праздников увеличивает число рейсов на внутренних и международных авиалиниях. Так, открывается новый авиамаршрут Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад.

Первый самолет Туркменских авиалиний приземлится в ереванском аэропорту «Звартноц» 27 декабря в 13:30 по местному времени.