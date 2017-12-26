СМИ: «Интер» начал переговоры с Мхитаряном
26 декабря 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
Директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини встретился с агентом футболиста Мино Райолой. «Интер» собирается арендовать Мхитаряна, пишет Sports.ru со ссылкой на FcInterNews.
Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что Мхитарян может покинуть команду. По словам португальца, у каждого игрока есть своя цена.
20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
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