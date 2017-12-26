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СМИ: «Интер» начал переговоры с Мхитаряном

СМИ: «Интер» начал переговоры с Мхитаряном
26 декабря 2017 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини встретился с агентом футболиста Мино Райолой. «Интер» собирается арендовать Мхитаряна, пишет Sports.ru со ссылкой на FcInterNews.

Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что Мхитарян может покинуть команду. По словам португальца, у каждого игрока есть своя цена.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

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Sports.ru. «Интер» ведет переговоры с Мхитаряном
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