В Азербайджане задержан бывший министр обороны

PanARMENIAN.Net - Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев был задержан днем 25 декабря в Баку. Он был доставлен в 17-ое отделение Наримановского районного управления полиции. Об этом сообщил его брат Рахаб Газиев.

«Сегодня (25 декабря) около 20.00 часов мне позвонили из 17-го отделения и сказали, что мой брат там содержится», - сказал Рахаб Газиев, пишет Contact.az.

Он прибыл в 17-ое отделение и там ему подтвердили содержание экс-министра в этом учреждении. Рахабу Газиеву посоветовали прийти 26 декабря в 10.00.

При этом ему не сообщили о причинах задержания Рагима Газиева. К отделению вместе с Рахабом Газиевым прибылa и группа правозащитников.

Они полагают, что Рагима Газиева могли задержать из-за резкой критики, высказанной им в интервью на канале в YouTube интернет-телевидения Kanal-13 в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и его отца покойного президента Гейдара Алиева.

Правоохранительные органы никакой информации о задержании Рагима Газиева не предоставляют.

Рагим Газиев входил в правление Народного фронта, созданного в 1989 году. С марта 1992 по февраль 1993 г. Рагим Газиев занимал пост министра обороны Азербайджана.