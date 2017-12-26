Машков о Дишдишяне и Оганесяне: Большое счастье, когда находишь своих людей
26 декабря 2017 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист Российской Федерации Владимир Машков рассказал о новом кинопроекте «Медное солнце» продюсеров Рубена Дишдишяна и Карена Оганесяна, а также о своей роли в картине.
«Дорогие и близкие моему сердцу режиссeр и два продюсера пригласили меня в проект. Я говорю о Тимуре Вайнштейне, Рубене Дишдишяне и Карене Оганесяне. Я знаю их давно и практически вся моя жизнь и изменения в ней проходили под их взором. Для меня это большое счастье и вообще это большая редкость, когда ты находишь своих людей. Такого режиссeра, понимающего тебя и предлагающего много нового и интересного. Одному быть очень скучно для актeра, он может заблудиться. Обязательно должен быть точный взгляд со стороны, который предложит то, о чeм ты не успел подумать», - сказал Машков в интервью НТВ, пишет The Hollywood Reporter.
Сюжет нового сериала разворачивается в 1991 году в удалeнном кишлаке Среднеазиатской республики. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживаeт, что бараки пусты. Их полк получил известие о волнениях, прокатывающихся по Советскому Союзу со срочным приказом о передислокации и ушeл. Для раскачки ситуации в регионе неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков. Теперь перед музыкантами, половина из которых ещe совсем мальчишки, встает нелeгкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в посeлке.
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