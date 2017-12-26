Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами

PanARMENIAN.Net - На прошедшем в Санкт-Петербурге традиционном международном турнире Владимира Сальникова Армению представили пловцы Артур Барсегян, Левон Хачатрян и Леон Варданян.

Армянские пловцы выступили на подьеме, обновив рекорды, как Армении, так и собственные.

Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд.

Левон Хачатрян улучшил свои личные показатели в брассе на дистанции 50 и 100 м, а Леон Варданян на дистанции 50 м брассом, сообщает пресс-служба НОКА.

Спортсмены Армянской федерации плавания завершили сезон-2017.