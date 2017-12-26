Представлен самый маленький мобильный телефон в мире
26 декабря 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - На платформе Kickstarter появился проект Zanco Tiny T1, собирающий деньги на производство самых маленьких мобильных телефонов в мире.
Сообщается, что разработкой телефона занималась компания Clubit New Media, Ltd. Его длина составляет 47 миллиметров, что составляет половину большого пальца руки, пишет Lenta.ru со ссылкой на HypeBeast.
Tiny T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С него можно звонить и писать сообщения. Телефон оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем и 13 голосовыми командами. Сохранять заряд батареи он может в течение трех дней.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
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