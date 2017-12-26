Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

PanARMENIAN.Net - На платформе Kickstarter появился проект Zanco Tiny T1, собирающий деньги на производство самых маленьких мобильных телефонов в мире.

Сообщается, что разработкой телефона занималась компания Clubit New Media, Ltd. Его длина составляет 47 миллиметров, что составляет половину большого пальца руки, пишет Lenta.ru со ссылкой на HypeBeast.

Tiny T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С него можно звонить и писать сообщения. Телефон оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем и 13 голосовыми командами. Сохранять заряд батареи он может в течение трех дней.