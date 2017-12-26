ЦИК России утвердил кандидатуру Собчак на президентских выборах

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) позволила журналистке Ксении Собчак участвовать в президентских выборах и начать сбор подписей в ее поддержку.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк», - говорится в постановлении ЦИК от 26 декабря, пишет Deutsche Welle.

В тот же день Центризбирком зарегистрировал трех уполномоченных представителей непарламентской партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Ксению Собчак кандидатом в президенты, а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

После открытия специального счета кандидат в президенты может начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Выдвиженцам непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей в поддержку Ксении Собчак, необходимых для участия в мартовских выборах, начнется 27 декабря по всей России.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального, сославшись на наличие у него непогашенной судимости по тяжкой статье. В ответ политик призвал своих сторонников к бойкоту выборов, после чего Ксения Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом.