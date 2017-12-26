Скончался автор музыки многих мультфильмов Владимир Шаинский
26 декабря 2017 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский.
Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие, пишет Lenta.ru.
Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.
В его послужном списке также песни для таких лент, как «38 попугаев», «Завтрак на траве», «Антошка», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», «Крошка Енот» и «Трям! Здравствуйте!».
Шаинский — лауреат Государственной премии СССР.
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