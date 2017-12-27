Саргсян: Позитивные экономические тенденции в РФ положительно сказались на Армении
27 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Зарегистрированные в 2017 году в России позитивные экономические тенденции положительно сказались на общей экономической ситуации в Армении. Об этом заявил 26 декабря находящийся с рабочим визитом в РФ президент Армении Серж Саргсян в Москве на неформальной встрече глав стран – участниц СНГ.
Саргсян вместе с коллегами из стран-участниц СНГ поблагодарил президента принимающей страны – Владимира Путина – за активное председательство в СНГ в 2017 году, а также за организацию неформальной встречи глав государств СНГ.
По словам президента РА, это хороший повод подчеркнуть стабилизирующую и объединяющую роль РФ.
Саргсян пожелал успехов и активной работы и президенту принимающей председательство в СНГ в 2018 году страны – Таджикистана – Эмомали Рахмону.
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