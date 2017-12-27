На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
27 декабря 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 декабря по положению на 10:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
27-31 декабря в Армении ожидается погода без осадков,температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.
На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 385 грузовых автомобилей.
Самое значимое
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
Последние новости
Во время уборки в Ватикане нашли две 500-летние картины Рафаэля Эксперты полагают, что это последние работы художника перед его смертью в 1520 году. Обеим картинам около 500 лет
МИД РФ: Россия поддерживает стремление Еревана и Баку к поиску компромисса в вопросе Карабаха Он также напомнил, что в октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит
WhatsApp откажется от поддержки некоторых смартфонов в 2018 году С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10
Спецпосланник Путина: На севере Сирии почти не осталось армян Он отметил, что Москва надеется на сотрудничество с церквями в Сирии, которые могут сыграть положительную роль в восстановлении диалога между представителями разных народов