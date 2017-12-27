МИД РФ о соглашении Армения-ЕС: Россиия вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений
27 декабря 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Россиия вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений с Арменией. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к подписанию Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.
«К нашим соседям и союзникам мы относимся всегда как к людям, у которых есть свои взгляды на жизнь и внешнюю политику. Наши соседи являются суверенными государствами, это касается и союзников по ОДКБ, ЕАЭС. Понятно, что в современную эпоху они развивают разновекторные контакты, это вполне естественно в XXI веке. Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: «с нами или с ними». Но мы вправе рассчитывать на приоритет отношений союзнических. Кроме того, договоренности, которые подписываются в других форматах, включая «Восточное партнерство» ЕС, не должны нарушать обязательств, о которых мы уже договорились»,- сказал Карасин в интервью «Ъ».
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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