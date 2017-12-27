Ридли Скотт: Я принял решение о замене Спейси в фильме через час после новостей о секс-скандале

PanARMENIAN.Net - В США состоялась премьера фильма об одном из самых громких преступлений XX века. Картина «Все деньги мира» Ридли Скотта рассказывает о похищении внука первого миллиардера Америки Пола Гетти.

В интервью НТВ режиссер заявил, что замена исполнителя главной роли Кевина Спейси на другого актера - двукратного обладателя «Оскара» 88-летнего Кристофера Пламмера, далась ему нелегко.

Лента «Все деньги мира» с Кевином Спейси в главной роли была уже закончена, до выхода на экраны оставалось чуть больше месяца, когда Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. Скотт вырезал Спейси из фильма и за девять дней переснял все его сцены с другим актером.

«Это было невероятно сложно. Главное решение я принял через час после того, как услышал новости об этом. Я очень тогда разозлился и сказал себе: «Я должен это сделать, я могу исправить фильм, найти актера и переснять все. И тогда картина будет готова к дате премьеры»,- сказал Скотт.

По его словам, Спейси и Пламмер абсолютно разные: «Спейси холоднее как актер. А Кристофер играет сердцем. Он настолько эмоционально щедрый человек, что когда он говорит те же самые грубые, непростительные слова, то его харизма делает его улыбку и поведение более зловещими».

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26 лет.