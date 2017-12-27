AFP: Армения хочет с помощью солнечной энергии уменьшить зависимость от России

PanARMENIAN.Net - Армения, которая долгое время полагалась на Россию в вопросе удовлетворения своих энергетических нужд, теперь надеется уменьшить эту зависимость, воспользовавшись солнечной энергией. Об этом говорится в статье AFP.

В 2006 году Москва получила полный контроль над электростанциями Армении. Россия обеспечивает также более 80% объема природного газа, используемого страной, не имеющей выхода к морю, и поставляет все топливо для единственной атомной электростанции страны - Мецаморской АЭС.

Учитывая, что Армения - более солнечная, чем многие страны Европы и, по данным правительства, ежегодно в стране получают 1720 кВт⋅ч на квадратный метр солнечного света, по сравнению с 1000кВт⋅ч в среднем по Европе, в статье отмечается, что в Армении солнечная энергия имеет больше перспектив.

В дополнение к увеличению доли новых источников энергии правительство Армении стремится к 2020 году сократить выбросы природного газа и нефти более чем на треть по сравнению с уровнями 2010 года.

«У нас никогда не было иллюзий, что атомная электростанция может работать вечно. Однажды нам придется ее остановить, и мы должны быть готовы к этому», - сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

По его словам, именно поэтому Армения в последние годы работает в направлении развитиявсех альтернативных источников энергии - гидроэнергии, ветра и солнечной энергии.