Моуринью: Мхитарян придал динамику МЮ в матче с «Бернли»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды после ничьей 2-2 в Боксинг Дэй против «Бернли».

Он отметил, что вышедшие на замену во втором тайме полузащитники сборной Армении и Англии Генрих Мхитарян и Джесси Лингард «придали команде динамики», пишет BBC.

«Мы должны были победить. Меня устраивает та игра, которую показали и то, как среагировали на 0:2 (после первого тайма - ред.)»,- отметил тренер.

«Лингард вышел на поле и помог команде. Он с Мхитаряном придали команде динамики», - добавил Моуринью.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.