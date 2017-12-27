Моуринью: Мхитарян придал динамику МЮ в матче с «Бернли»
27 декабря 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды после ничьей 2-2 в Боксинг Дэй против «Бернли».
Он отметил, что вышедшие на замену во втором тайме полузащитники сборной Армении и Англии Генрих Мхитарян и Джесси Лингард «придали команде динамики», пишет BBC.
«Мы должны были победить. Меня устраивает та игра, которую показали и то, как среагировали на 0:2 (после первого тайма - ред.)»,- отметил тренер.
«Лингард вышел на поле и помог команде. Он с Мхитаряном придали команде динамики», - добавил Моуринью.
20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
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