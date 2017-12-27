Пеле: Если бы я играл сейчас, то только за «Барселону»

PanARMENIAN.Net - Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Пеле заявил, что если бы играл сейчас, то только в составе каталонского профессионального футбольного клуба «Барселона».

«Чисто гипотетически, если бы я играл сейчас, то мог бы подписать контракт только с «Барселоной», потому что играет она более-менее в той же манере, что и «Сантос». Думаю, в Каталонии мне было бы играть удобнее»,- сказал Пеле, пишет Sports.ru.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) остается рекордсменом по числу побед в чемпионате мира по футболу — он трижды выигрывал мундиаль (в 1958, 1962 и 1970 годах).