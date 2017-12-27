Знаменитая греческая метал-группа Rotting Christ даст концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Знаменитая греческая метал-группа Rotting Christ в 2018 году выступит с концертом в Армении.

Греческие металлисты дадут концерт в Ереване 13 апреля 2018 года. Концерт состоится в Кукольном театре им. Туманяна.

Концерт приурочен к 10-летию компании Zhesht Events, занимающейся организацией рок-концертов в Армении.

Rotting Christ (в пер. с англ. Гниющий Христос) — греческая метал-группа, созданная в Афинах в 1987 году. Является одной из самых известных метал-групп Греции. Основателями и неизменными участниками группы являются братья Некромайхем (Necromayhem, настоящее имя Сакис Толис, вокалист и гитарист) и Некросаурон (Necrosauron, настоящее имя Темис Толис, барабанщик).