Знаменитая греческая метал-группа Rotting Christ даст концерт в Ереване
27 декабря 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитая греческая метал-группа Rotting Christ в 2018 году выступит с концертом в Армении.
Греческие металлисты дадут концерт в Ереване 13 апреля 2018 года. Концерт состоится в Кукольном театре им. Туманяна.
Концерт приурочен к 10-летию компании Zhesht Events, занимающейся организацией рок-концертов в Армении.
Rotting Christ (в пер. с англ. Гниющий Христос) — греческая метал-группа, созданная в Афинах в 1987 году. Является одной из самых известных метал-групп Греции. Основателями и неизменными участниками группы являются братья Некромайхем (Necromayhem, настоящее имя Сакис Толис, вокалист и гитарист) и Некросаурон (Necrosauron, настоящее имя Темис Толис, барабанщик).
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