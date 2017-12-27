Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Монпелье
27 декабря 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Стал известен состав участников мужского турнира в Монпелье, который пройдет в феврале 2018 года.
Так, Россию на турнире в Монпелье представят теннисит армянского происхождения Карен Хачанов, а также Даниил Медведев Андрей Рублев.
Действующим победителем соревнований в Монпелье является немец Александр Зверев, пишет Championat.com.
Заявки на турнир, в частности, подтвердили бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид-Цонга, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Жереми Шарди и Пьер-Юг Эрбер, а также чех Томаш Бердых и испанец Давид Феррер.
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