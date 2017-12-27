Спецпосланник Путина: На севере Сирии почти не осталось армян
27 декабря 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - На севере Сирии почти не осталось армян в результате гражданской войны. Об этом заявил специальный посланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
«Христиан очень много уехало, очень многие боятся преследований - и не только христиане. Различные представители. Если взять представителей чисто национальной диаспоры, как армяне, которые компактно жили на севере страны, в настоящее время их там просто нет, потому что они практически все уехали», - сказал Лаврентьев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва надеется на сотрудничество с церквями в Сирии, которые могут сыграть положительную роль в восстановлении диалога между представителями разных народов: «Вопрос толерантности и межконфессионального согласия приобретает остроту. Если бы иерархи всех церквей поспособствовали единению, согласию, сплочению, это было бы очень здорово. Мы на это надеемся и рассчитываем».
До Конгресса национального диалога Сирии, который, как ожидается, пройдет в Сочи 29-30 января, остается чуть больше месяца.
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