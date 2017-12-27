// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Спецпосланник Путина: На севере Сирии почти не осталось армян

Спецпосланник Путина: На севере Сирии почти не осталось армян
27 декабря 2017 - 18:42 AMT

PanARMENIAN.Net - На севере Сирии почти не осталось армян в результате гражданской войны. Об этом заявил специальный посланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Христиан очень много уехало, очень многие боятся преследований - и не только христиане. Различные представители. Если взять представителей чисто национальной диаспоры, как армяне, которые компактно жили на севере страны, в настоящее время их там просто нет, потому что они практически все уехали», - сказал Лаврентьев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Москва надеется на сотрудничество с церквями в Сирии, которые могут сыграть положительную роль в восстановлении диалога между представителями разных народов: «Вопрос толерантности и межконфессионального согласия приобретает остроту. Если бы иерархи всех церквей поспособствовали единению, согласию, сплочению, это было бы очень здорово. Мы на это надеемся и рассчитываем».

До Конгресса национального диалога Сирии, который, как ожидается, пройдет в Сочи 29-30 января, остается чуть больше месяца.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Александр Лаврентьев: лодка сирийского урегулирования должна быть одна
 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Президент Армении: В будущем будут исключены не только диверсии, но и иные действия противника
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Во время уборки в Ватикане нашли две 500-летние картины Рафаэля Эксперты полагают, что это последние работы художника перед его смертью в 1520 году. Обеим картинам около 500 лет
WhatsApp откажется от поддержки некоторых смартфонов в 2018 году С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10
Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Монпелье Заявки на турнир, в частности, подтвердили бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид-Цонга, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Жереми Шарди и Пьер-Юг Эрбер, а также чех Томаш Бердых и испанец Давид Феррер
Армянка из США подала иск на Apple в размере около $1 трлн Требования жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви оказались меньше — она хочет отсудить 100 миллионов долларов