WhatsApp откажется от поддержки некоторых смартфонов в 2018 году
27 декабря 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp прекратит поддержку некоторых операционных систем с 2018 года.
С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10, пишет РИА Новости со ссылкой на International Business Times.
В компании уточнили, что отказ от поддержки этих систем будет проходить постепенно, однако в скором времени многие функции сервиса станут недоступны на некоторых устройствах. В частности, пользователи не смогут создавать новые учетные записи.
Кроме того, в 2018 году планируется прекратить поддержку Nokia S40 и S60, а к 2020 году аналогичная ситуация ждет гаджеты, работающие на базе Android 2.3.7 и старше.
WhatsApp — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для смартфонов и планшетов, поддерживающая голосовую и видеосвязь. Мессенджер запустили в 2009 году, сейчас им пользуется более миллиарда человек.
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