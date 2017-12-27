МИД РФ: Россия поддерживает стремление Еревана и Баку к поиску компромисса в вопросе Карабаха

PanARMENIAN.Net - Россия поддерживает стремление Армении и Азербайджана к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок в вопросе карабахского урегулирования. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, в России приветствуют активизацию переговорного процесса по Карабаху, включая предстоящую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и заинтересованы в его результативности.

«Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ»,- заявил Карасин в интервью «Интерфаксу».

Он также напомнил, чтов октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

«В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ. Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием «тройки» посредников»,- добавил Карасин.

Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в январе 2018 года. Об этом заявил в рамках видеомоста Москва – Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.