// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РФ: Россия поддерживает стремление Еревана и Баку к поиску компромисса в вопросе Карабаха

МИД РФ: Россия поддерживает стремление Еревана и Баку к поиску компромисса в вопросе Карабаха
27 декабря 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия поддерживает стремление Армении и Азербайджана к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок в вопросе карабахского урегулирования. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, в России приветствуют активизацию переговорного процесса по Карабаху, включая предстоящую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и заинтересованы в его результативности.

«Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ»,- заявил Карасин в интервью «Интерфаксу».

Он также напомнил, чтов октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

«В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ. Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием «тройки» посредников»,- добавил Карасин.

Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в январе 2018 года. Об этом заявил в рамках видеомоста Москва – Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Григорий Карасин: рассчитывать на скорое сближение подходов РФ и США к украинскому урегулированию не приходится
 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Президент Армении: В будущем будут исключены не только диверсии, но и иные действия противника
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Во время уборки в Ватикане нашли две 500-летние картины Рафаэля Эксперты полагают, что это последние работы художника перед его смертью в 1520 году. Обеим картинам около 500 лет
WhatsApp откажется от поддержки некоторых смартфонов в 2018 году С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10
Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Монпелье Заявки на турнир, в частности, подтвердили бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид-Цонга, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Жереми Шарди и Пьер-Юг Эрбер, а также чех Томаш Бердых и испанец Давид Феррер
Армянка из США подала иск на Apple в размере около $1 трлн Требования жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви оказались меньше — она хочет отсудить 100 миллионов долларов