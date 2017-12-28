На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 28 декабря по положению на 10:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

28-31 декабря, 1 января ожидается погода без осадков,температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 395 грузовых автомобилей.