На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
28 декабря 2017 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 декабря по положению на 10:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
28-31 декабря, 1 января ожидается погода без осадков,температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.
На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 395 грузовых автомобилей.
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