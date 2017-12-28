У Samsung Galaxy Note 8 нашли проблемы с включением и зарядкой
28 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 начали жаловаться на неприятную проблему. При полной разрядке некоторые Galaxy Note 8 не включаются и/или отказываются заряжаться.
Подобные отзывы появились на форумах сообщества Samsung. Компания уже знает о проблеме, но официально пока никак ее не прокомментировала. При обращении пользователей в сервис-центры такие аппараты заменяются, пишет Ferra.ru.
Пока неясно, насколько широко распространена проблема. Жалобы поступали от пользователей разных операторов.
Galaxy Note 8 поступил в продажу 15 сентября.Samsung Galaxy Note 8 представлен в пяти цветах — черный, золотистый, сиренево-серый, синий и розовый. Для заказа пока доступны не все из них, доступность зависит от региона и поставщика.
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