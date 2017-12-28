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Ученые изобрели средство для блокировки действия героина

Ученые изобрели средство для блокировки действия героина
28 декабря 2017 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида в США разработали вещество, которое блокирует действие героина. Препарат уже протестирован на животных — лабораторных мышах и крысах.

Статья о результатах исследований опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry.

При попадании в организм новый препарат высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика.

Исследователи отмечают, что новый препарат предотвращает попадание в мозг не только героина, но и других опиоидов. На завершение испытаний ученым понадобится, предположительно, несколько лет, пишет Lenta.ru.

В декабре стало известно, что в США от передозировки наркотиками в 2016 году умерли 63,6 тысячи человек. Это на 21 процент больше, чем в 2015-м. В августе президент страны Дональд Трамп заявил, что уровень опиоидной зависимости достиг критического уровня.

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Seeker. An Opioid Vaccine Developed by the US Military Could Combat Addiction
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