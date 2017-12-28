Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии.

Вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, которое находилось в ячейке камеры хранения.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил Путин собравшимся. При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство, пишет Meduza.

Путин добавил, что поручил ФСБ при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно «ликвидировать».

От взрыва пострадали 13 человек, пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести. Следственный комитет после взрыва возбудил дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. О мотивах покушения в СК ничего не сообщали.