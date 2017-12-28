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Карен Григорян победил на шахматном турнире Jolimark в Гонконге

Карен Григорян победил на шахматном турнире Jolimark в Гонконге
28 декабря 2017 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский шахматист Карен Григорян стал победителем прошедшего в Гонконге международного турнира Jolimark.

Гроссмейстер Григорян в ходе турниро, проходившего 23-27 декабря, не понес ни одного поражения. По итогам турнира он набрал 8 очков из 9-и возможных и единолично занял первое место.

В турнире участвовали 97 шахматистов из 16-и стран.

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