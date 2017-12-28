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Ученые нашли на горе Арарат возможное доказательство притчи о Ноевом ковчеге

Ученые нашли на горе Арарат возможное доказательство притчи о Ноевом ковчеге
28 декабря 2017 - 14:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые из американского Исследовательского института геонаук (Geoscience) заявили, что нашли возможные подтверждения существования Ноева ковчега на горе Арарат.

Институт спонсируется Церковью адвентистов седьмого дня.

Более 100 исследователей со всего мира собрались вместе в рамках трехдневного международного симпозиума на горе Арарат в Турции, чтобы узнать, смогут ли они найти место, где согласно притче, остановился Ноев ковчег, пишет издание Daily Mail.

Ещев 2010 году группа китайских и турецких исследователей отправилась в экспедицию, чтобы исследовать регион и найти останки ковчега.Через несколько недель они заявили, что нашли деревянные фрагменты, похожие по форме на останки судна длиной около 150 метров на высоте 4000 м.

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Daily Mail: Is Noah's Ark buried on a Turkish mountain? Experts claim they have 'new evidence' that suggests the Biblical ship ended up on Mount Ararat
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